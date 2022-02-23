Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 20:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı araçla istinat duvarından düştü
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta Turan Hız isimli sürücü, park etmek istediği hafif ticari araçla fren yerine gaza basınca istinat duvarından düştü. Hafif yaralanan sürücünün, aracını bir hafta önce aldığı öğrenildi.
Saat 17.00 sıralarında, Kaleardı Mahallesi'nde Turan Hız isimli sürücü, bir hafta önce aldığı hafif ticari aracını park ederken, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
Araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Turan Hız, istinat duvarı ile evin duvarı arasında yan yatan araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.
Hafif yaralanan Hız’a, çağırılan sağlık ekipleri müdahale etti.
Araç ise vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Tokat
Sıradaki Haber
Manisa’da uyuşturucu taşıyan tır polisten kaçarken kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz