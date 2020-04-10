Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Meslek Liseleri tarafından da maske üretildiğini söyledi.

Köylere götürülen maskelerin muhtar, aza ve köy imamından oluşan komisyon tarafından dağıtıldığını dile getiren Güler, Cumhurbaşkanlığından gelen ve kentte üretilen 600 bin maskenin kent merkezi, ilçeler ve köylerde dağıtılmaya devam ettiğini ifade etti.