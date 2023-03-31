Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir motosiklet sürücüsü park halindeki iki araca çarptı
[Fotograf: AA]
Edirne'de park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
A.Ö'nün kullandığı motosiklet, Kıyık Caddesi'nde park halinde bulunan otomobillere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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