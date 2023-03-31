Yavuz Sayın’ın kullandığı minibüs, Samsun Ankara kara yolu Tekke mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan Hava ve Yasin Sayın, Tamer Bıyıklı ile İbrahim Esmer yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.