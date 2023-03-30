İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kontrol noktasında uygulama yaptı.

Ekipler, kar, sis ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla Karaman-Mersin kara yolu Sertavul Geçidi'ni ağır vasıtaların geçişine kapattı.

Diğer araçlarda kar lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.