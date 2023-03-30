Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekar ve işitme engelli olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.
Etiketler: Sakarya
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