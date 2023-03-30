Ankara istikametinde seyreden profil yüklü tır, Arifiye ilçesi geçişinde aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tırın kupa kısmı otoyolun İstanbul şeridine geçti. Bu sırada aydınlatma sistemleri taşıyan kamyon ile tır da kazaya karıştı.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden biri bebek 3 kişi ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Etrafa profiller ve kutular saçıldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar ile etrafa saçılan profil ve kutular nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

[Fotoğraf: AA]