Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kar yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.
Fırtına nedeniyle bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 31 Mart Cuma günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.
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