Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 18:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da patlayan su borusu asfaltı yardı, yol göle döndü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan su borusu asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi.
Çerkezköy ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yerin altında patlayan su borusu asfaltı yardı.
Patlayan boru hattında sular sokağa akmaya başladı.
Yolun patladığı alanda içme suyu sokağa akmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Tekirdağ
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