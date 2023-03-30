Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terörist yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele
Son Haberler
- 19:46
- 19:03
- 19:04
- 18:55
- 18:54
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tır ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz