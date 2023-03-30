Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kaza yapan tır ulaşımın aksamasına neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ahmet C. idaresindeki 34 KA 9992 plakalı tır, viyadük üzerinde önünde ilerleyen Osman S. yönetimindeki 06 CZN 470 plakalı tıra, ardından refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
Kazada hafif yaralanan Osman S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Refüje çarpan tır ve yolda kalan dorse nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapandı, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.
Güzergahı kullanan sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kaza yapan tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Trafik Kazası
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