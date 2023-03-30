Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bungalov ev alev alev yandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.
Uzunkum Mahallesi'nde F.B'ye ait bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.
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