Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y hakkında soruşturma başlattı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
E.E.Y'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi.
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