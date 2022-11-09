Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir evde patlamamış havan mermisi ele geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından bir evde 84 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheli E.S'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler E.S, A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı.
Havan topu mermisi bomba imha ekiplerince kontrollü patlatılarak imha edildi.
Etiketler: Edirne
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