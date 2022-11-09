Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında PKK terör örgütünün sığınak, barınak ve depoları imha ediliyor.

Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Kasım'da PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarında yakalamalar gerçekleştirildi.

4 piyade tüfeği, 4 av tüfeği, 2 roketatar mermisi, 2 roketatar sevk fişeği, 348 fişek, 2 piyade tüfeği şarjörü, 60 mermi, 2 el bombası, 2 dürbün, 2 telsiz, 3 kilogram patlayıcı, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 178 metre kablo, 10 kilogram amonyum nitrat, 268 kilogram toz esrar, 750 litre eroin ham maddesi asit anhidrit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.