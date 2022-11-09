Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavandaki betonlar düştü, anne ve çocukları yara almadan kurtuldu
[Fotograf: İHA]
Siirt’tin Eruh ilçesinde gece yarısı bir evin tavanındaki betonlar düştü, anne ve iki çocuğu yara almadan kurtuldu.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hacer Özer ve iki çocuğu uyudukları oda da gece tavandan düşen beton parçalarıyla uyandı.
Anne ve çocukları can havliyle kendilerini dışarı attı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yara almadan ölümden dönen aileye Eruh Kaymakamlığı'nın yardım çalışması başlattığı öğrenildi.
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