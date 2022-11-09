Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hacer Özer ve iki çocuğu uyudukları oda da gece tavandan düşen beton parçalarıyla uyandı.

Anne ve çocukları can havliyle kendilerini dışarı attı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yara almadan ölümden dönen aileye Eruh Kaymakamlığı'nın yardım çalışması başlattığı öğrenildi.