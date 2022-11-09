Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması ile hayatını kaybetti.
Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, 11 yaşındaki A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.
Bu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.
Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.
Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı mahallesindeki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Malatya
Sıradaki Haber
Tavandaki betonlar düştü, anne ve çocukları yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz