Merkeze bağlı Aktarla köyündeki fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyan Melike Bulut'un kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile Merve ve Şevval Bulut, Dilara Yılmaz, Nebahat Ataseven ve Elif Başoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan Başoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Diğer yaralılar sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Başoğlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Başoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.