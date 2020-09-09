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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri araçlara ve kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.T., R.K., M.D., N.Y. ve M.K. gözaltına alındı.
Öte yandan "uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak" suçundan araması bulunan şüpheli H.K. ise kırsal Saygın Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu şanlıurfaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 16:21
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