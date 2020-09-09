Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ekibi, Kadriye Mahallesi, güneyde Bakır Mahallesi, kuzeyde ise Soma'ya kadar uzanan yaklaşık 25 kilometrelik Kırkağaç fayının haritasını çıkardı.

Fayın muhtelif yerlerinde 7 hendek açarak deprem geçmişine yönelik bulgular elde etmeye çalışan ekip, bölge için deprem senaryosu oluşturmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

6'nın üstünde deprem üretebilir

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kırkağaç fayının 6,5'in üzerinde büyüklükte deprem üretmesi beklenen bir fay olduğunu söyledi.

Faklı noktalarda açtıkları hendeklerde bilimsel çalışmaların devam ettiğini anlatan Sözbilir, şöyle konuştu:

"Fayın içini kesip karakteristik özellikleriyle ve geçmiş dönemde ürettiği depremlerle ilgili bilgiler bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulduğumuzda, fayın kaç yılda bir deprem ürettiğini ve bu depremlerin şiddetini öğreniyoruz. Fayın bu bölge için ne anlam ifade ettiğini deprem tehlikesi anlamında neler barındırdığını araştırıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"100 yıl önce en az 3 büyük deprem gerçekleşmiş"

Sözbilir, son 100 yılda bu bölgede yıkıcı bir deprem olmadığına dikkat çekerek, "Buradaki en sonra deprem 1919 yılındaki Soma depremi. Bu depremde 3 bin vatandaşımız can vermiş. Bu yüzden bölgemizde yıkıcı deprem üreten fayları incelememiz gerekiyor. Bu fayı çalıştığımızda şunu gördük, Kırkağaç fayı üzerinde 100 yıldan önceki dönemde en az 3 büyük deprem gerçekleşmiş" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bunu takip eden dönemde bölgede Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde hasara neden olan irili ufaklı 7 binden fazla sarsıntı kaydedilmişti.