MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, talimat verdi, ülkücü gençler, İzmir'in gurur gününde 12 Ada mesajı vermek için yürüdü. "İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü" ile adaların hukuki statüsü bir kez daha gündeme taşındı.

Yürüyüş sırasında 12 adayı temsilen 12 ayrı yürüyüş korteji oluşturuldu. Bu grupların her birinde 81 ili temsilen 81 genç görevlendirildi.

Ülkücü gençler, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan, işgalci Yunan askerlerinin denize döküldüğü Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkücü gençler, Yunanistan'a ve uluslararası topluma önemli bir mesaj verdi. Türkiye'nin 12 ada sorununa kayıtsız kalmayacağı bütün dünyaya ilan edildi.

Etkinlikte, Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarını hiçe sayarak

12 adayı silahlandırmasına tepki gösterildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım: Türk milletinin her ferdi teyakkuzdadır

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Yunanistan'ın adalar üzerinden Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit ettiğini belirtti.

"Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki, Yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır, teyakkuzdadır ve tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır."

Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.