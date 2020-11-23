Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Yüksek kesimlerin bazı bölümlerinde sonbaharın güzelliği yaşanırken bazı bölgelerinde de kar mevsimin ilk karı görenleri şaşırtıyor.
Her mevsim değişen doğası ve açan çiçekleriyle misafirlerini ağırlayan Düzce'deki yaylalar, manzarasıyla da gidenlere güzel anlar yaşatıyor.
[Fotoğraf: AA]
Rakımı 1200 ile 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yaylaların bir kısmında sarı, kahverengi ve yeşilin her tonu görülürken bazılarında kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yaz aylarında misafirlerine ev sahipliği yapan Kardüz'e mevsimin ilk karının düşmesiyle yaylacıların dönüş hazırlığı başladı.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 21:13
- 20:41
- 20:50
- 20:12
- 20:48
Sıradaki Haber
Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz