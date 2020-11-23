Her mevsim değişen doğası ve açan çiçekleriyle misafirlerini ağırlayan Düzce'deki yaylalar, manzarasıyla da gidenlere güzel anlar yaşatıyor.

[Fotoğraf: AA]

Rakımı 1200 ile 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaylaların bir kısmında sarı, kahverengi ve yeşilin her tonu görülürken bazılarında kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yaz aylarında misafirlerine ev sahipliği yapan Kardüz'e mevsimin ilk karının düşmesiyle yaylacıların dönüş hazırlığı başladı.

[Fotoğraf: AA]