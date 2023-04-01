Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi, Dereli Tütüncü Caddesi, Bilir Sokak mevkisinde Serdar Mısır idaresindeki otomobil, park halindeki tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen kaza kırım ekiplerinin aracın parçalarını kesmesinin ardından yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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