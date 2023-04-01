İlçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.