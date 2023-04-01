Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde elektrik trafosundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
48 yaşındaki Hakan Dumanoğlu, Balabancı Köyü'ndeki bağ evinin yakınında arızalanan elektrik trafosuna tırmandı.
Elektrik akımına kapılan Dumanoğlu, yaklaşık 10 metre yüksekten yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumanoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
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