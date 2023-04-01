Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah Aktaş (17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.