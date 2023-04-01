Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 04:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Mardin'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah Aktaş (17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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