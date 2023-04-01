Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bazı yollar zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
[Fotograf: AA]
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, yoğun kar yağışının oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda tedbir alan ekipler, tipi yüzünden zincirsiz ilerleyen ağır tonajlı araç geçişini izin vermiyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Öte yandan kara yolları ekipleri, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun BOTAŞ mevkisi ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisindeki kayan tırlara yardım ediyor.
Etiketler: Ardahan
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