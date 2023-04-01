Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
[Fotograf: AA]
Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Bugün başlaması beklenen lodos, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.
Lodos yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi
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