Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.
Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 405'inci Cadde'de meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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