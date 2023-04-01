Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-01
Saat:04:37:28 TSİ
Enlem:37.86 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sJE37voF37@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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