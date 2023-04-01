Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Çorum’da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde ağaca çarptı.
Kazda otomobilde sıkışan Eren K., Onur A., Ege V., İlke K. ve Umutcan U., İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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