Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum’da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyincan K. idaresindeki otomobil, Buharaevler Mahallesi Kuruçay Yolu Kümeevleri mevkiinde takla attı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emre G, Zeynep S, Halim Ç. ve Gamze G. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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