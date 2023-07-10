Düzce'de engelliler ile hamile kamu çalışanlarına sel izni

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlardaki derelerin taşmasına neden oldu.

Merkezi, Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki Çiftlik ve Gürcü Çiftlik ile bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.