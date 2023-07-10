Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2023 01:43

Düzce'de engelliler ile hamile kamu çalışanlarına sel izni

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Düzce'de engelliler ile hamile kamu çalışanlarına sel izni
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlardaki derelerin taşmasına neden oldu.

Merkezi, Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki Çiftlik ve Gürcü Çiftlik ile bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

ETİKETLER
Düzce Sel Sağanak
Sıradaki Haber
Muğla'da ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:42
Muğla'da ormanlık alanda yangın
01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
00:30
Bakan Uraloğlu sel ve heyelan olaylarına ilişkin açıklama yaptı
00:02
Zonguldak'ta bazı ilçelere geçici olarak enerji verilemiyor
23:21
Rize’de camilerden sel ve heyelana karşı uyarı yapıldı
23:18
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ