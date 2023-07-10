Zonguldak'ta bazı ilçelere geçici olarak enerji verilemiyor

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarının açılacağı şeklinde sosyal mecralarda yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Bu paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilememektedir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kentte yağışın devam edeceği uyarısı nedeniyle vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.