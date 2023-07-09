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Türkiye
İHA 09.07.2023 23:18

Rize’de camilerden sel ve heyelana karşı uyarı yapıldı

Rize’de camilerden şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Rize’de camilerden sel ve heyelana karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yağışların giderek artması beklenen Rize’de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı vatandaşların duyarlı olması için anonslar yapıldı.

Anonsta “Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin” ifadeleri yer aldı.

"Dere yataklarından uzak durun"

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise vatandaşlar SMS yolu ile uyarıldı. AFAD tarafından atılan SMS’de “Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun” ifadelerine yer verildi.

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