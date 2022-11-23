Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin dahil olduğu 25 çalışma grubu görev alıyor.

24 saat esasın göre hizmet veren çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze iletiliyor.