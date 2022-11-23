Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de deprem: İhtiyaçlar AFAD Koordinasyon Merkezinden yürütülüyor
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nden sürdürülüyor.
Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin dahil olduğu 25 çalışma grubu görev alıyor.
24 saat esasın göre hizmet veren çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze iletiliyor.
Etiketler: Düzce Deprem AFAD İçişleri Bakanlığı Ankara
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