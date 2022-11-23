Bölücek Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, deprem nedeniyle çatlaklar oluştu, evin bacası yıkıldı.

Evde ikamet edenlerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri inceleme yaptı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, evdekileri tahliye etti.

Evde yaşayan 5 kişi, ekipler tarafından güvenli yere alındı.

Güvenlik amacıyla binanın bulunduğu çevrenin elektriği ekipler tarafından kesildi.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AA muhabirine, yapıda ufak tefek hasarın olduğunu belirterek, "Ailemiz güvenliği amacıyla jandarma ekiplerimiz tarafından karakolun misafirhanesinde ağırlanıyor. Şu an sağlıkları yerinde. Herhangi bir olumsuzluk yok. Daha sonra evin durumuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.