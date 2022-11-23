Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 04:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.
Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını ifade etti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2022
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2022-11-23
Saat:04:08:15 TSİ
Enlem:40.823 N
Boylam:31.025 E
Derinlik:6.81 km
Detay:https://t.co/MEXGpIpCkz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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