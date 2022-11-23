Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye başvurdu.
Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde, otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı işçiler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.
İşçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Gıda Zehirlenmesi
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