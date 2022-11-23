Omuzlarda al bayrağa sarılı minicik bir tabut, içinde bir çocuk Hasan Karataş. Henüz 5 yaşında, şehit oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'ta sivilleri hedef alan roketli saldırısında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna tekbirlerle, gözyaşları ile uğurlandı.

22 yaşındaydı Ayşenur öğretmen. Göreve 3 ay önce atanmıştı. Hain saldırıda, o da şehit oldu. Ayşenur'un ve sevenlerinin hayalleri yarım kaldı.

Terör saldırısı esnasında Kocatepe İlkokulu'nda dersteydi. Roket seslerini duyunca öğrencilerini sığınağa götürdü.

Geride kimseyi bırakmamak için okulun koridorlarını kontrol etti. Öğretmenler odasına baktığı esnada bahçeye bir roket düştü.

Şehit öğretmene veda

Şarapnel parçaları ile can verdi. Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen gibi Ayşenur Alkan da eğitim şehidi oldu.

Çiçeği burnunda öğretmen için Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Ay yıldızlı tabutunun yanına konulan fotoğrafı çiçeklerle donatıldı.

Çiçeğin üzerine "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılıydı.

Hazreti Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit öğretmen dualarla defnedildi.