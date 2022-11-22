Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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