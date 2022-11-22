Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
[Fotograf: AA]
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Etiketler: Kilis PKK/YPG Terör Örgütü
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