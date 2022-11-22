Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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