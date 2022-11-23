Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]
Düzce'de bugün günün en yüksek sıcaklığının 20 derece, en düşük sıcaklığı ise 12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Kentte gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor.
Saat 04.08'de 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de bugün gün içinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Etiketler: Düzce Deprem Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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