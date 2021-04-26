Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri Fuzuli Caddesi mevkiinde bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Motosikletteki yolcu yaralandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekipler ile kovalamacaya girdi. Yaşanan kovalamacada kaldırıma çarpan motosiklet yola savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı.

Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Toplam 9 bin lira para cezası kesildi

Motosiklet sürücüsü Y.M.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçu başta olmak üzere, plakası ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi suçlardan toplamda yaklaşık 9 bin lira para cezası kesildi.