Hamidiye Mahallesi'nde saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda, hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahtalı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

13 kişi gözaltına alındı

Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 13 kişi gözaltına alındı.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 lira para cezası uyguladı.