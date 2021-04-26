Polis ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişi için 37 bin 800 lira ceza tutanağı düzenledi.

Dernek, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.