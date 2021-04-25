Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine dün, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-17 Operasyonu"nu başlatıldı.

Patlayıcı ve 2 aydınlatma mühimmatı ele geçirildi

Operasyonda, Kayalıbağ köyü kırsalında 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş RF komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 aydınlatma mühimmatı ve top mühimmatı ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.