Cinayetin ardından çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan İ.A, koronavirüs testinin pozitif çıkması dolayısıyla izole edildi.

Yüklü miktarda para olduğu duyumunu alan şüphelilerin organize şekilde hareket ederek eve girdikleri ve Topal'ın ellerini bağlayıp paranın yerini öğrenmeye çalıştıkları belirtildi.

Daha sonra Topal'ı tabancayla vuran zanlıların evdeki parayı alarak uzaklaştıkları ve bir süre Kartepe'deki bağ evinde saklandıkları ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlıların bazı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, A.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı adam evinde elleri bantlı ve kanlar içinde bulunmuştu

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da yalnız yaşayan Halil İbrahim Topal'ın evine giden oğlu Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.