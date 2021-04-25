Okulak mahallesinde bir minibüs durağında market arabasını iterek ilerleyen 6 yaşındaki Ege Tahtasız dengesini kaybederek düştü. Market arabası üstüne düşen çocuğun dili boğazına kaçtı.

O sırada eşinin dükkanında oturan ve olayı görüp dışarıya çıkan Güçlü Ocakç, acı içinde düşen çocuğu görerek yardımına koştu.

Çocuğun nefes alamadığını fark eden Ocakçı, ilk olarak çocuğun boğazına bir şey kaçtığını düşünerek ilk yardımda bulunmaya çalıştı.

Ocakçı, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark edince kaçan dilini parmaklarıyla çekip düzeltti. Bu müdahaleden sonra nefes almaya başlayan çocuk Ocakçı’nın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu.

"İlk yardım bilgileri tüm insanlara öğretilmeli"

Bartın Belediyesinde çalıştığını ve ilk yardım eğitimine sahip olduğunu belirten Ocakçı, “Soğukkanlı olmak bu tür durumlarda çok önemli. Ve ilk yardım bilgileri tüm ebeveynlere, sadece ebeveynlere değil tüm insanlara öğretilmeli. Bartın Belediyesinde biz bu eğitimleri aldık. Sertifikamda var. Tabi onun da çok büyük faydası oldu. Görsel olarak bize göstermişlerdi. Çocuğun boğazına bir şey kaçınca ne olur göstermişlerdi. Onların da faydasını gördük” dedi.

Ocakçı eşinin iş yerine ait güvenlik kameralarından olayın yaşandığı anları saniye saniye izlerken minik çocuğun hayatını kurtardığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.